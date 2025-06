Si usa per levare lo smalto dalle unghie nei cruciverba: la soluzione è Acetone

Home / Soluzioni Cruciverba / Si usa per levare lo smalto dalle unghie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa per levare lo smalto dalle unghie' è 'Acetone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACETONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Acetone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Acetone.

Perché la soluzione è Acetone? L’acetone è un liquido incolore e molto volatile, comunemente usato per rimuovere lo smalto dalle unghie. Agisce dissolvendo gli agenti coloranti e i rivestimenti di gel o smalto, rendendo più facile eliminarli senza danneggiare l’unghia naturale. È un prodotto molto efficace, ma va usato con attenzione per evitare secchezza o irritazioni cutanee. Con i giusti accorgimenti, l’acetone è il miglior alleato per unghie sempre perfette.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si usa dopo lo shampooChi lo usa si fa sentireLo si usa per otturare fessure o buchiLo Stato degli USA che si incunea nel Canada famoso per la pesca delle aragosteParte nel computer quando non lo si usa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Si usa per levare lo smalto dalle unghie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

O R O P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OROPA" OROPA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.