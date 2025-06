Si fa dopo i brindisi nei cruciverba: la soluzione è Bevuta

BEVUTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Bevuta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bevuta? Bevuta indica qualcosa che è stata ingerita, come un sorso o una bevanda. Spesso si riferisce a un bicchiere vuoto dopo aver brindato, simbolo di convivialità e festa. È un termine semplice, ma molto usato per descrivere ciò che rimane di un momento di allegria. In sostanza, rappresenta ciò che si consuma e si condivide durante i momenti di festa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si fa dopo un litigioDi solito si fa vedere dopo la mezzanotteSi fa dopo averci ripensatoSi fanno dopo i brindisiSi fa sempre dopo mangiato

Hai davanti la definizione "Si fa dopo i brindisi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

V Venezia

U Udine

T Torino

A Ancona

Scopri definizioni su "TRIENNIO" TRIENNIO

