La definizione e la soluzione di 14 lettere: Si fa dopo averci ripensato. MARCIA INDIETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Indietro tutta! è stata una popolare trasmissione televisiva di Renzo Arbore e Ugo Porcelli con Alfredo Cerruti e Arnaldo Santoro, condotta da Renzo Arbore e Nino Frassica, in diretta dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di Via Teulada in Roma, dal lunedì al venerdì in seconda serata su Rai 2 dal 14 dicembre 1987 all'11 marzo 1988, intorno alle 22:30, prima dell'edizione della notte del TG2. Vennero prodotte 65 puntate.

indietro

che è in direzione opposta al senso di marcia fare marcia indietro

Avverbio

indietro

posizionato alla schiena di qualcuno (senso figurato) un tempo, spesso indefinito, del passato

Sillabazione

in | diè | tro

Pronuncia

IPA: /in'djtro/

Etimologia / Derivazione

dal latino in de retro

Parole derivate

indietreggiare, indietreggiamento

Proverbi e modi di dire