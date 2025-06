Se ne estrae il marmo nei cruciverba: la soluzione è Cava

CAVA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cava, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cava? Il termine cava indica un luogo dove si estrae il marmo o altre rocce preziose, attraverso scavi e attenzioni specializzate. È un sito di lavorazione estrattiva, spesso situato in zone montuose, che permette di ottenere materiali naturali da utilizzare in edilizia, scultura e design. La cava rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per trasformare le materie prime in opere d’arte e costruzioni durature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se ne estrae marmoSe ne estrae la stricninaSe ne estrae lo zincoSe ne estrae un succo che rinforza i capelliL Iliade ne racconta l assedio

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N I A C R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRANIO" CRANIO

