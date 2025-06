Quote della pigione nei cruciverba: la soluzione è Rate

RATE

Perché la soluzione è Rate? Quote della pigione si riferisce alle rate o quote periodiche che si pagano per l’affitto di un immobile. È il costo suddiviso in versamenti ricorrenti, solitamente mensili o trimestrali, che il locatario versa al proprietario. Questo termine indica quindi le porzioni di pagamento previste nel contratto di affitto, rendendo più semplice gestire e pianificare le spese legate alla casa.

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

