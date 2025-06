Proiettile che produce schegge micidiali nei cruciverba: la soluzione è Shrapnel

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Proiettile che produce schegge micidiali' è 'Shrapnel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SHRAPNEL

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Shrapnel? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Shrapnel.

Perché la soluzione è Shrapnel? Shrapnel indica i frammenti di un proiettile esploso, capaci di causare danni micidiali. Questi schegge si disperdono a grande velocità, rendendo il materiale molto pericoloso in combattimento o in situazioni di esplosione. Un termine che evoca immediatamente il pericolo e la violenza delle armi da fuoco o ordigni esplosivi. Insomma, un vocabolo che mette in luce la potenza distruttiva delle esplosioni.

Se "Proiettile che produce schegge micidiali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

H Hotel

R Roma

A Ancona

P Padova

N Napoli

E Empoli

L Livorno

