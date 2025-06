Presentare una denuncia o una querela nei cruciverba: la soluzione è Sporgere

SPORGERE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sporgere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sporgere? Il termine sporgere significa presentare ufficialmente una denuncia o una querela alle autorità competenti, come la polizia o la procura. È il gesto di mettere nero su bianco un fatto illecito o un'ingiustizia per avviare un procedimento legale. In pratica, si tratta di prendere l'iniziativa di segnalare un problema alle forze dell'ordine, affinché possano intervenire e tutelare i diritti delle persone coinvolte.

