Premio Nobel per la Letteratura nel 2003 nei cruciverba: la soluzione è Coetzee

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Premio Nobel per la Letteratura nel 2003' è 'Coetzee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COETZEE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Coetzee? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Coetzee.

Perché la soluzione è Coetzee? Coetzee è uno scrittore sudafricano, vincitore del Premio Nobel nel 2003, noto per le sue opere profonde e riflessive sulla condizione umana. La sua scrittura affronta temi come l’etica, la memoria e l’identità, offrendo al lettore un viaggio nel cuore delle emozioni e dei dilemmi morali. Un autore che ha lasciato un’impronta significativa nella letteratura contemporanea mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002La Olga premio Nobel per la letteratura del 2018Il France premio Nobel per la Letteratura 1921Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997Il Dylan cantante e premio Nobel per la letteratura nel 2016

La definizione "Premio Nobel per la Letteratura nel 2003" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

