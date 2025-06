Politica espansionistica nei cruciverba: la soluzione è Colonialismo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Politica espansionistica' è 'Colonialismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONIALISMO

Perché la soluzione è Colonialismo? La politica espansionistica è un atteggiamento di un paese che mira ad aumentare il proprio territorio, influenza e potere attraverso l'espansione. Spesso si associa a pratiche come il colonialismo, in cui nazioni conquistano e sfruttano territori lontani per motivi economici, strategici o politici. È un fenomeno che ha segnato la storia mondiale, lasciando un'impronta duratura sulle società coinvolte.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

