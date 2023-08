Fu una Nilde della politica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu una Nilde della politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IOTTI

Significato/Curiosita : Fu una nilde della politica

nilde iotti, all'anagrafe leonilde iotti (reggio emilia, 10 aprile 1920 – poli, 4 dicembre 1999), è stata una politica e partigiana italiana. fu la prima... Nilde iotti, all'anagrafe leonilde iotti (reggio emilia, 10 aprile 1920 – poli, 4 dicembre 1999), è stata una politica e partigiana italiana. fu la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

