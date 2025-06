Più che ricoverato... recluso nei cruciverba: la soluzione è Internato

Home / Soluzioni Cruciverba / Più che ricoverato... recluso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Più che ricoverato... recluso' è 'Internato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERNATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Internato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Internato.

Perché la soluzione è Internato? Inserito in una struttura sanitaria per cure o osservazione, senza necessariamente essere ricoverato in reparto, si dice che qualcuno sia 'internato'. È un termine che indica un soggiorno temporaneo, spesso per motivi di salute o tutela, distinguendosi dal semplice ricovero. Quindi, quando si parla di una persona che sta in ospedale, ma in modo più permanente o protetto, si usa proprio 'internato'.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraciÈ più che duro d orecchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Più che ricoverato... recluso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

T I S T A L A I T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STALATTITI" STALATTITI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.