La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo si usa per la frutta secca' è 'Schiaccianoci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHIACCIANOCI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Schiaccianoci? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Schiaccianoci.

Perché la soluzione è Schiaccianoci? Lo schiaccianoci è uno strumento progettato per aprire facilmente le noci e altre frutta secca dura, facilitando la rimozione dei piccoli semi all’interno. È un utensile molto diffuso in cucina, ideale per chi ama gustare noci, nocciole e mandorle senza fatica. Un alleato pratico e indispensabile per preparare dolci, snack o semplicemente per godersi una merenda sana.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo si usa per la frutta secca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

C Como

I Imola

