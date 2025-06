Lo è un conto in banca nei cruciverba: la soluzione è Corrente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un conto in banca' è 'Corrente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORRENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Corrente di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Corrente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Corrente? Corrente indica un conto in banca dove si possono effettuare prelievi e versamenti senza limiti di tempo o restrizioni, rendendolo molto pratico per le operazioni quotidiane. È il conto più comune per gestire le spese di tutti i giorni, grazie alla sua flessibilità e facilità d’uso. Insomma, se vuoi un conto pratico e immediato, quello corrente è la scelta giusta.

Hai trovato la definizione "Lo è un conto in banca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

