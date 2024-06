Lo è un conto da rifare

: . Il Negroni sbagliato è un cocktail creato nel Bar Basso di Milano nel 1972 dal bartender Mirko Stocchetto e in genere chiamato semplicemente sbagliato. Differisce dal classico Negroni amaro fiorentino per la presenza dello spumante brut, che sostituisce il gin. Il drink diventa così più leggero grazie alla minore presenza alcolica.

Italiano: Aggettivo: sbagliato m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. non giusto C'è chi dice che scaricare gratuitamente canzoni sia sbagliato, io penso che sia far pagare il diritto ad ascoltare a non essere giusto... Voce verbale: participio passato singolare maschile di sbagliare ho sbagliato ad investire in azioni perché ho perso un mucchio di soldi. Il risultato dell'espressione è sbagliato.