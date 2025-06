Letteralmente prendere, accogliere in sè nei cruciverba: la soluzione è Concepire

CONCEPIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Concepire di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Concepire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Concepire? Concepite deriva dal verbo concepire ed indica il processo di prendere dentro di sé un'idea, un pensiero o un'immagine, come quando una mente accoglie qualcosa di nuovo. È un termine che esprime la capacità di formare e sviluppare concetti, progetti o sentimenti, spesso in modo creativo e profondo. In breve, rappresenta l'arte di immaginare e dare forma a qualcosa nella propria mente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non si può prendere di petto se si è bassiSe ne possono prendere diversi con il palamitoSe la passano beneSe parati non entranoSe ne fanno maschere

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

