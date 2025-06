Le marce più tristi nei cruciverba: la soluzione è Funebri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le marce più tristi' è 'Funebri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUNEBRI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Funebri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Funebri.

Perché la soluzione è Funebri? Funebri si riferisce a tutto ciò che riguarda i funerali e le cerimonie funebri, simbolo di lutto e tristezza profonda. È un termine usato per descrivere servizi, decorazioni o oggetti collegati alla commemorazione dei defunti. In breve, rappresenta il momento di addio e di ricordo più triste e solenne, segnando la fine di una vita con rispetto e dolore.

Hai davanti la definizione "Le marce più tristi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

U Udine

N Napoli

E Empoli

B Bologna

R Roma

I Imola

