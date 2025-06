Le ciabatte che fanno flip flop nei cruciverba: la soluzione è Infradito

INFRADITO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Infradito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Infradito.

Perché la soluzione è Infradito? Le infradito sono calzature leggere e estive caratterizzate da una suola sottile e due cinturini che si incrociano tra le dita del piede, formando un flip flop in inglese. Perfette per la spiaggia o le passeggiate informali, rappresentano il massimo della comodità senza rinunciare allo stile. Sono l’accessorio ideale per affrontare le giornate calde con freschezza e praticità.

I Imola

N Napoli

F Firenze

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

