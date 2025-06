La virtù del filantropo nei cruciverba: la soluzione è Carità

Home / Soluzioni Cruciverba / La virtù del filantropo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La virtù del filantropo' è 'Carità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARITÀ

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Carità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carità? La parola carità indica la virtù di aiutare gli altri con generosità e compassione, mettendo il bene altrui al primo posto. È un gesto di altruismo che si manifesta attraverso azioni di solidarietà, donazioni e attenzione verso chi ha bisogno. La carità rappresenta il cuore dell'umanità, spronandoci a essere più gentili e disponibili. È un valore universale che arricchisce sia chi dona sia chi riceve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La a virtù del filantropoCantò la virtù di PenelopeUna delle virtù cardinali cristianeVirtù che a volte è falsaLiquore dalle magiche virtù

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "La virtù del filantropo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

À -

A D T S K B O A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SKATEBOARD" SKATEBOARD

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.