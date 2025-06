La muove chi non è affatto d accordo nei cruciverba: la soluzione è Protesta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La muove chi non è affatto d accordo' è 'Protesta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROTESTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Protesta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Protesta? La parola protesta indica un gesto o un'azione di dissenso, spesso manifestata pubblicamente da chi non condivide qualcosa. È il modo in cui le persone esprimono insoddisfazione o disaccordo, chiedendo cambiamenti o rivendicando i propri diritti. La protesta può essere pacifica o più energica, ma sempre rappresenta un modo per far sentire la propria voce e attirare l’attenzione su un problema importante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo dice chi non è affatto d accordoL esprime chi non è affatto d accordoLo è chi si muove con rapidità e disinvolturaL esclama chi è d accordoIl natante su cui i belligeranti firmano un accordo

Se "La muove chi non è affatto d accordo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

P E R I A N T O Mostra soluzione



