La desidera l indigente nei cruciverba: la soluzione è Carità

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La desidera l indigente' è 'Carità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARITÀ

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Carità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carità? Carità indica l'atto di mostrare solidarietà e generosità verso chi è in difficoltà, donando tempo, risorse o affetto senza aspettarsi nulla in cambio. È un valore fondamentale che esprime altruismo e umanità, invitandoci a condividere con chi ha bisogno. In un mondo spesso frenetico, praticare la carità ci ricorda l'importanza di aiutare gli altri e di costruire una società più compassionevole.

Stai cercando la risposta alla definizione "La desidera l indigente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

À -

