Si dice di un progetto che si desidera ardentemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un progetto che si desidera ardentemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Significato/Curiosita : Si dice di un progetto che si desidera ardentemente

Racconto narra che caino aveva ardentemente desiderato di morire, ma gli era stato negato questo suo desiderio, e che il suo scopo è quello di distruggere... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sogno (disambigua). il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Su: Il ftse mib (acronimo di financial times stock exchange milano indice di borsa) è il più significativo indice azionario della borsa italiana. è il ...Loil fannullone; Lo sirivolgendosi a un sovrano; Sidi modi raffinati; Il Frank comico e giudi Italia s got talent;Su: Partecipanti al progetto manhattan spionaggio nucleare tube alloys altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sul progetto ...Fissarsi in un; L aria di unsconclusionato; Puntare i propri risparmi su un; La località del New Mexico delManhattan;Su: Piu che desideratoRepubblica - http://viaggi.repubblica.it/multimedia/aerei-e-la-qatar-la-compagnia-piu-fashion/26293098/1/1 ^ wired - ...In modo da produrre l effettoto;ti ardentemente; Atteso oto; Lono i pacifisti;Su: Presenta come una confidente della regina. per anni il cardinale ha desiderato ardentemente riconquistare il favore della regina e di acquisire la ...Desideraredesiderosi; Desiderate, bramate; Desiderate