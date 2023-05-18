Bisognoso indigente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bisognoso indigente' è 'Povero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O V E R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bisognoso indigente

Bisognoso indigente Risposta: POVERO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P V O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Povero? Una persona che vive senza risorse e fatica a trovare cibo o un riparo stabile viene chiamata indigente. Spesso si trova in condizioni di grande difficoltà, cercando aiuto per sopravvivere giorno dopo giorno. La sua presenza ci ricorda quanto siano importanti solidarietà e attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bisognoso indigente: risposta da 6 lettere

La definizione "Bisognoso indigente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Povero. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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