Bisognoso indigente

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bisognoso indigente' è 'Povero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POVERO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bisognoso indigente
  • Risposta: POVERO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PVO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Povero? Una persona che vive senza risorse e fatica a trovare cibo o un riparo stabile viene chiamata indigente. Spesso si trova in condizioni di grande difficoltà, cercando aiuto per sopravvivere giorno dopo giorno. La sua presenza ci ricorda quanto siano importanti solidarietà e attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bisognoso indigente: risposta da 6 lettere

La definizione "Bisognoso indigente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Povero. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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