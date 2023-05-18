Bisognoso indigente
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bisognoso indigente' è 'Povero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bisognoso indigente
- Risposta: POVERO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PVO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Povero? Una persona che vive senza risorse e fatica a trovare cibo o un riparo stabile viene chiamata indigente. Spesso si trova in condizioni di grande difficoltà, cercando aiuto per sopravvivere giorno dopo giorno. La sua presenza ci ricorda quanto siano importanti solidarietà e attenzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bisognoso indigente: risposta da 6 lettere
La definizione "Bisognoso indigente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Povero. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.