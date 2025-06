L amido che si ricava dal granturco nei cruciverba: la soluzione è Maizena

MAIZENA

Curiosità e Significato... La soluzione Maizena di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Maizena per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Maizena? Maizena è un amido naturale ricavato dal granturco, molto usato in cucina come addensante per zuppe, salse e dolci. Leggera e senza sapore, aiuta a rendere le preparazioni più cremose e compatte. Facile da usare, è un alleato prezioso per chi ama cucinare con semplicità e gusto, e si trova facilmente nei negozi di alimentari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pianta da cui si ricava una polvere insetticidaFrutto da cui si ricava un lattePianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaMimosacea dalla quale si ricava il mieleIl frutto da cui si ricava la crème de cassis

M Milano

A Ancona

I Imola

Z Zara

E Empoli

N Napoli

A Ancona

