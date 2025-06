Il metallo dei piedi dei cauti nei cruciverba: la soluzione è Piombo

PIOMBO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Piombo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piombo? Piombo è un metallo pesante e malleabile, noto per la sua densità e resistenza alla corrosione. Utilizzato storicamente in tubature, munizioni e isolanti, il piombo ha anche un passato oscuro legato alla salute, poiché è tossico se ingerito o inalato. La sua presenza nel linguaggio può richiamare qualcosa di pesante, stabile o anche poco elegante, come il peso dei piedi di chi è troppo cauto.

P Padova

I Imola

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

