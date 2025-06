Grossi recipienti per il vino nei cruciverba: la soluzione è Botti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossi recipienti per il vino' è 'Botti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOTTI

Curiosità e Significato... La parola Botti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Botti.

Perché la soluzione è Botti? Grossi recipienti per il vino si riferiscono alle grandi botti utilizzate per l'invecchiamento e la conservazione del vino. Questi contenitori, spesso di legno, permettono al vino di maturare lentamente, migliorandone aromi e sapore. Il termine giusto è botti, un elemento essenziale nelle cantine di produzione vinicola, simbolo di tradizione e qualità.

La definizione "Grossi recipienti per il vino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

A C O A R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCANO" ARCANO

