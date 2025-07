Grossi recipienti per la benzina nei cruciverba: la soluzione è Bidoni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grossi recipienti per la benzina' è 'Bidoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIDONI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Bidoni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bidoni.

Perché la soluzione è Bidoni? I bidoni sono recipienti di grandi dimensioni usati per contenere o trasportare liquidi come benzina. Spesso, si trovano in ambito domestico o industriale, e sono utili per fare scorte o rifornimenti temporanei. Questi contenitori sono fondamentali quando serve una quantità significativa di carburante, garantendo praticità e sicurezza nel trasporto. Insomma, i bidoni sono indispensabili per chi ha bisogno di grossi quantitativi di benzina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Grossi recipienti di lattaMettere il vino in grossi recipienti di legnoRecipienti per la benzinaCostruisce grossi recipienti di legnoGrossi recipienti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Grossi recipienti per la benzina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

