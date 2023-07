Mettere il vino in grossi recipienti di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere il vino in grossi recipienti di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMBARILLARE

Significato/Curiosita : Mettere il vino in grossi recipienti di legno

O del vino che ha contenuto, questi elementi vengono poi trasmessi in parte al nuovo distillato. vi sono elementi caratteristici che il legno delle botti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

