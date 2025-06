Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo nei cruciverba: la soluzione è Dadaismo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo' è 'Dadaismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DADAISMO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dadaismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Dadaismo.

Perché la soluzione è Dadaismo? Il Dadaismo è un movimento artistico e culturale nato all'inizio del Novecento, che sfidava le convenzioni tradizionali attraverso l'uso di surrealismo, avanguardia e un atteggiamento anticonvenzionale. Spesso associato a manifestazioni di protesta, invita a rompere gli schemi e a esprimere l'assurdo e il disordine come forma di ribellione creativa. È un modo di pensare e creare che ancora influenza l'arte moderna.

