EGEMONI

Curiosità e Significato... La parola Egemoni è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Egemoni.

Perché la soluzione è Egemoni? Esercitanti una supremazia si riferisce a chi detiene un ruolo dominante o di potere su altri, spesso in ambito politico, sociale o culturale. La parola egemoni indica chi esercita questa supremazia, imponendo la propria volontà e influenzando le decisioni altrui. In sostanza, sono coloro che guidano e controllano in modo preminente, mantenendo il loro status di forza dominante nella società o in un settore specifico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nel gioco del calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altraSupremazia di uno stato su un alleatoNel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altraEssere in posizione di supremaziaLa supremazia d uno Stato

E Empoli

G Genova

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

O R A A V C A S T C C I R A Mostra soluzione



