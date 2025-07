Supremazia di uno stato su un alleato nei cruciverba: la soluzione è Egemonia

EGEMONIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Egemonia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Egemonia.

Perché la soluzione è Egemonia? L'egemonia indica la supremazia di uno stato su un altro o su alleati, esercitando influenza dominante nelle decisioni e nelle relazioni internazionali. È come essere il leader indiscusso in un contesto geopolitico, guidando le scelte e imponendo il proprio punto di vista. In sostanza, rappresenta il potere superiore che definisce gli equilibri globali e regionali.

Hai trovato la definizione "Supremazia di uno stato su un alleato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

