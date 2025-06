Dello stesso tipo simile nei cruciverba: la soluzione è Congenere

CONGENERE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Congenere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Congenere.

Perché la soluzione è Congenere? Congenere indica qualcosa o qualcuno che appartiene alla stessa specie, categoria o gruppo. Si usa spesso in ambito biologico, ma anche per descrivere elementi simili o collegati tra loro. In parole semplici, si tratta di cose o persone che condividono caratteristiche fondamentali, rendendole affini o compatibili tra loro. È un termine utile per sottolineare somiglianze e connessioni tra elementi di uno stesso genere.

Hai trovato la definizione "Dello stesso tipo simile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

