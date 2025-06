Costosa o benvoluta nei cruciverba: la soluzione è Cara

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Costosa o benvoluta' è 'Cara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARA

Curiosità e Significato... La parola Cara è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cara.

Perché la soluzione è Cara? La parola cara indica qualcosa di molto prezioso o di grande valore, spesso associato a un costo elevato o a un affetto profondo. Può riferirsi a beni materiali costosi o a sentimenti intensi verso una persona o cosa. In sostanza, cara esprime un senso di importanza e di affetto che rende qualcosa speciale e difficile da ottenere.

