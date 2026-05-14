Rivende quel che compra

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivende quel che compra' è 'Mercante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERCANTE

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Perché la soluzione è Mercante? Un mercante è una persona che acquista beni o merci per rivenderli successivamente, spesso con l’obiettivo di ottenere un profitto. Questa figura svolge un ruolo fondamentale nelle attività commerciali, collegando produttori e consumatori attraverso lo scambio di prodotti. Il suo lavoro richiede capacità di negoziazione, conoscenza del mercato e capacità di valutare il valore delle merci. La presenza di un mercante contribuisce alla circolazione delle merci e alla crescita economica di un territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rivende quel che compra". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Rivende quel che compra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mercante

Per risolvere la definizione "Rivende quel che compra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rivende quel che compra" conferma che la soluzione 'Mercante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mercante

M Milano E Empoli R Roma C Como A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rivende quel che compra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mercante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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