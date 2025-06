Björn, leggenda del tennis nei cruciverba: la soluzione è Borg

Home / Soluzioni Cruciverba / Björn, leggenda del tennis

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Björn, leggenda del tennis' è 'Borg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORG

Curiosità e Significato... La parola Borg è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Borg.

Perché la soluzione è Borg? Björn Borg, noto come Borg, è una leggenda del tennis svedese, celebre per la sua eleganza e le sue vittorie negli anni '70 e '80. Considerato uno dei più grandi di sempre, ha rivoluzionato il modo di giocare e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport. La sua figura rappresenta l'eccellenza e la passione per il tennis a livello mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Björn grande del tennisBjörn, ex-asso del tennisSi disputano a tennisAndre fra i grandi del tennisIl pallonetto del tennis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Björn, leggenda del tennis" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

R Roma

G Genova

V E N I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIEVO" NIEVO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.