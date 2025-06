Alonso, pittore spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Cano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alonso, pittore spagnolo' è 'Cano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cano.

Perché la soluzione è Cano? Cano è il cognome di Alonso Cano (1601-1667), pittore, scultore e architetto spagnolo del periodo barocco.

Se "Alonso, pittore spagnolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

