Il pittore spagnolo surrealista de Il campo arato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pittore spagnolo surrealista de Il campo arato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : JOAN MIRÒ

Significato/Curiosita : Il pittore spagnolo surrealista de il campo arato

Sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni» (jacques prévert) joan miró i ferrà (afi: [u'am mi'o j f'ra]) (barcellona, 20 aprile 1893 – palma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il pittore spagnolo surrealista de Il campo arato : pittore; spagnolo; surrealista; campo; arato; Il Pissarro pittore impressionista; Il Carpaccio pittore del Rinascimento; Il pittore del noto American Gothic; Il nome del pittore livornese Modigliani; PierreAuguste pittore e Jean regista; Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa; Un articolo spagnolo ; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo ; In molti parlano spagnolo ; Rafael tennista spagnolo ; Il Guillaume poeta surrealista ; Il telefono oggetto surrealista di Salvador Dalí; Magritte pittore surrealista ; Paul poeta surrealista ; I conterranei del pittore surrealista René Magritte; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Come un campo coltivabile; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; campo basso; Ai margini del campo ; Dichiarato garantito; Con il suo guanto si scopre chi ha sparato ; Certo acclarato ; Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio; Preparato dal computer;

Cerca altre Definizioni