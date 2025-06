Aerei militari senza pilota nei cruciverba: la soluzione è Droni

Home / Soluzioni Cruciverba / Aerei militari senza pilota

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aerei militari senza pilota' è 'Droni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRONI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Droni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Droni.

Perché la soluzione è Droni? I droni sono veicoli aerei senza pilota, controllati da remoto o programmati per volare autonomamente. Utilizzati in ambito militare, civile e ricreativo, permettono di effettuare sorvoli, ispezioni e consegne senza mettere in rischio la vita di un pilota. La loro versatilità li rende strumenti innovativi e sempre più presenti nella nostra quotidianità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Aerei senza pilotaAerei senza motoreVelivolo senza pilotaVi fanno rientro gli aerei militariUn aereo militare senza pilota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Aerei militari senza pilota" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

T O C L A T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALOTTE" CALOTTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.