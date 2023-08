Un aereo militare senza pilota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo militare senza pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DRONE

Significato/Curiosita : Un aereo militare senza pilota

Disastro aereo dell'istituto salvemini è un incidente aereo avvenuto in italia il 6 dicembre 1990, quando un aermacchi mb-326 dell'aeronautica militare italiana... "drone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi drone (disambigua). un aeromobile a pilotaggio remoto (apr), noto comunemente come drone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

