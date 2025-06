Spunta sul praticello nei cruciverba: la soluzione è Erbetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Spunta sul praticello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spunta sul praticello' è 'Erbetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERBETTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Erbetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Erbetta.

Perché la soluzione è Erbetta? Erbetta indica una piccola porzione di erba o vegetazione verde, spesso usata in modo affettuoso o colloquiale. Si riferisce a un breve manto verde, come quello che si può trovare su un pratello o un angolo di prato. È un termine semplice e familiare, evocando immagini di natura e tranquillità, perfetto per descrivere un piccolo spazio verde che dà freschezza e vitalità all’ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Spunta tenera sul praticelloSpunta prima del solChe spunta di nuovoSpunta dalla gemmaLa nota che spunta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spunta sul praticello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

B Bologna

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

S E A B I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRAIES" BRAIES

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.