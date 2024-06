Spunta dalla gemma

: Quando il seme di una pianta trova le condizioni di umidità e le termperature adeguate per attivarsi viene prodotto il germoglio. Per germoglio, anche detto getto o butto, si intende il prodotto del seme vegetale quando questo viene interrato. In alternativa, per germoglio si intende il giovane ramoscello o il gruppo di foglioline che nascono dalla gemma di una pianta. Il processo di attivazione e di produzione del germoglio viene detto germinazione.

Italiano: Sostantivo: germoglio ( approfondimento) m sing (pl.: germogli) . (botanica) pianta nella fase iniziale del suo sviluppo dal seme. (senso figurato) l'origine di qualcosa, il suo inizio. Voce verbale: germoglio . prima persona singolare dell'indicativo presente di germogliare. Sillabazione: ger | mó | glio. Pronuncia: IPA: /der'moo/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di germogliare (dal latino germiniare che deriva da germen cioè "germe") .