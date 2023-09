Spunta tenera sul praticello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spunta tenera sul praticello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERBETTA

Significato/Curiosita : Spunta tenera sul praticello

Aggiunti vari odori quali menta, prezzemolo, cannella, noce moscata, e altre erbette aromatiche. la cottura avviene in forno. è possibile gustare questo piatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Spunta tenera sul praticello : spunta; tenera; praticello; Meno si spunta e più dura; Si spunta no facilmente; spunta no dai tralci; La nota che spunta ; spunta no dalle suole delle scarpe da calcio; È in tenera età; Dialogano tenera mente; Una tenera creaturina; Da tenera diventa avanzata; Una tenera gallinella; Spunta sul praticello ;

