CARTA VELINA

Curiosità e Significato... La parola Carta Velina è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carta Velina.

Perché la soluzione è Carta Velina? La carta velina è un sottile foglio di carta, trasparente e delicato, comunemente usato per avvolgere e proteggere oggetti fragili o delicati. Ideale per confezioni regalo, decorazioni o per mantenere intatti i dettagli durante il trasporto. La sua leggerezza e morbidezza la rendono perfetta per aggiungere un tocco di eleganza e cura in ogni dettaglio. È un alleato prezioso per presentare con stile i tuoi doni.

Se "Si usa per avvolgere oggetti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

