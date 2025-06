Si impugnano prendendo nei cruciverba: la soluzione è Manici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si impugnano prendendo' è 'Manici'.

MANICI

Manici

Perché la soluzione è Manici? Manici sono le parti di alcuni oggetti, come pentole o utensili, che si afferrano per maneggiarli facilmente. La parola deriva dal latino manicus, che significa che riguarda la mano. Semplici da usare e fondamentali in cucina, i manici rendono più comodo e sicuro l'uso di molti strumenti quotidiani. Insomma, sono i puntali che ci aiutano a prendere e impugnare con facilità.

Hai trovato la definizione "Si impugnano prendendo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

N I L A O M Mostra soluzione



