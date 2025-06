Si affaccia sul golfo di Trieste nei cruciverba: la soluzione è Castello Di Miramare

CASTELLO DI MIRAMARE

Perché la soluzione è Castello Di Miramare? Il Castello di Miramare è una storica residenza imponente situata sul promontorio che si affaccia sul golfo di Trieste. Costruito nel XIX secolo, rappresenta un perfetto esempio di architettura romantica e offre viste mozzafiato sul mare. Questa meraviglia è simbolo di eleganza e storia, attirando visitatori da tutto il mondo. È un luogo incantevole dove natura e arte si incontrano, regalando un’atmosfera unica e suggestiva.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

O I S A N D E L B T C R L A I Mostra soluzione



