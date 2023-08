Regione amministrativa francese che si affaccia sul Mediterraneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione amministrativa francese che si affaccia sul Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OCCITANIA

Significato/Curiosita : Regione amministrativa francese che si affaccia sul mediterraneo

Precisamente dell’africa settentrionale ad ovest dell’egitto che si affaccia sul mar mediterraneo e sull'oceano atlantico. in senso più ampio, oltre ad estendersi... Cercando la moderna regione amministrativa, vedi occitania (regione francese). l'occitania (occitània in occitano [utsi'tanj], [uksi'tanj], secondo la norma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

