La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Privi di tinta' è 'Incolori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCOLORI

Perché la soluzione è Incolori? Incolori indica qualcosa senza colore o sfumature, privo di tinta. È usato per descrivere oggetti, sostanze o elementi che non presentano alcuna tonalità visibile, come vetro trasparente o acqua limpida. Questa parola aiuta a capire quando qualcosa manca di colore, e può essere usata anche in senso figurato per descrivere assenza di carattere o personalità. È un termine versatile e molto usato nel linguaggio quotidiano.

