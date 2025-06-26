Pesante turbativa nell assetto politico
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Perchè la soluzione è Destabilizzazione? La destabilizzazione è un’azione che provoca scompiglio nell’ordine politico di un paese. Può derivare da eventi improvvisi o da strategie mirate a indebolire le istituzioni, creando incertezza e confusione. È come un terremoto che scuote le fondamenta del sistema governativo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pesante turbativa nell assetto politico
- Risposta: DESTABILIZZAZIONE
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 17
- Vocali: 8
- Consonanti: 9
- Parole: 1
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: DAIZIE
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Pesante turbativa nell assetto politico nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Destabilizzazione
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