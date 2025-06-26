Pesante turbativa nell assetto politico

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Pesante turbativa nell assetto politico' è 'Destabilizzazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E S T A B I L I Z Z A Z I O N E

Perchè la soluzione è Destabilizzazione? La destabilizzazione è un’azione che provoca scompiglio nell’ordine politico di un paese. Può derivare da eventi improvvisi o da strategie mirate a indebolire le istituzioni, creando incertezza e confusione. È come un terremoto che scuote le fondamenta del sistema governativo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pesante turbativa nell assetto politico

Pesante turbativa nell assetto politico Risposta: DESTABILIZZAZIONE

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 17

17 Vocali: 8

8 Consonanti: 9

9 Parole: 1

1 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: D A I Z I E

Inizia con: D

D Finisce con: E

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Pesante turbativa nell assetto politico nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Destabilizzazione

Quando la definizione "Pesante turbativa nell assetto politico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Destabilizzazione'.

La soluzione 'Destabilizzazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesante turbativa nell assetto politico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.