ANDREUCCIO DA PERUGIA

Andreuccio Da Perugia.

Perché la soluzione è Andreuccio Da Perugia? Andreuccio da Perugia è un personaggio del Decamerone di Boccaccio, noto per la sua avventura a Napoli alla ricerca di cavalli. Rappresenta l'italiano ingenuo e ambizioso, che si imbatte in situazioni imprevedibili. La sua storia illustra come l'ingenuità possa portare a guai e insegnamenti, rendendo il personaggio simbolo delle sfide e delle sorprese della vita quotidiana.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

E Empoli

U Udine

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

U Udine

G Genova

I Imola

A Ancona

