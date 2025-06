Patty ha lanciato Pensiero stupendo nei cruciverba: la soluzione è Pravo

Home / Soluzioni Cruciverba / Patty ha lanciato Pensiero stupendo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Patty ha lanciato Pensiero stupendo' è 'Pravo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRAVO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pravo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Pravo.

Perché la soluzione è Pravo? Pravo in italiano significa corretto, giusto o conforme alla legge. È un termine usato per indicare qualcosa che è in accordo con le regole o la moralità. In ambito legale, rappresenta la legge o il diritto. Conoscere il significato di pravo aiuta a comprendere meglio testi e discorsi, evidenziando ciò che è equo e legittimo nella società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Patty : lanciò Pensiero stupendoIl Brian che ha lanciato By This RiverÈ presso Frosinone ha uno stupendo Duomo romanicoIl Venditti che ha lanciato Roma capocciaIl Claudio che ha lanciato Avrai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Patty ha lanciato Pensiero stupendo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

A Ancona

V Venezia

O Otranto

O A D S N A C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCANDALO" SCANDALO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.