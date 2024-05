La Soluzione ♚ È presso Frosinone ha uno stupendo Duomo romanico

: ANAGNI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su E presso frosinone ha uno stupendo duomo romanico: Battista e dei pittori irpini vincenzo volpe e alfonso grassi. museo e lapidario diocesano, ha sede presso il duomo; matemuseum (museo della matematica). ottopagine... Anagni è un comune italiano di 20 631 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. È nota come la città dei papi, per aver dato i natali a diversi pontefici (Gregorio IX, Alessandro IV, Bonifacio VIII) e per essere stata a lungo residenza e sede papale. In particolare il nome di Anagni è legato alle vicende di papa Bonifacio VIII e all'episodio noto come lo "schiaffo di Anagni".

Altre Definizioni con anagni; presso; frosinone; stupendo; duomo; romanico;